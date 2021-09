Governo: De Petris, ‘critica a Conte per incontro con Cingolani fobia Renzi’

Roma, 3 set. (Adnkronos) – “Le critiche di Iv per l’incontro tra Conte e il ministro Cingolani sono totalmente assurde e rivelano una sorta di fobia del partito di Renzi nei confronti dell’ex premier. In realtà Conte,come leader del M5S, fa benissimo a incontrare il ministro per capire sia il senso dei suoi continui riferimenti al nucleare sia come intenda procedere per accelerare il cammino verso la transizione ecologica, che per la Ue deve essere il primo e principale obiettivo del Pnrr”. Lo afferma Loredana De Petris, capogruppo di Leu al Senato.