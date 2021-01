Governo: Della Vedova, ‘non può basarsi su sgangherata operazione trasformista’

Roma, 27 gen. (Adnkronos) – “L’idea di affidare le sorti del governo che affronti con efficienza la più grande vaccinazione di massa e investa non per le prossime elezioni ma per le future generazioni 209 miliardi di risorse europee a un gruppo eterogeneo e litigioso di 9/10 senatori, impegnati in una legittima ma sgangherata operazione trasformista imbellettata dalla nobile etichetta di ‘europeisti’ per il Conte ter, dice tutto sulla necessità di un altro premier e un’altra più ampia maggioranza. È possibile, si provi, si faccia”. Lo scrive su Facebook il segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova.