Governo: D’Incà, ‘bene Conte-Draghi, M5S imprescindibile per soluzioni a misure’

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – “L’incontro tra Giuseppe Conte e il Presidente Mario Draghi rappresenta un momento molto importante per il MoVimento 5 Stelle e per il Paese. Siamo la prima forza parlamentare e il nostro pieno sostegno al Governo per il completamento del piano vaccinale è fondamentale. Alla Camera e al Senato il lavoro di tutti sarà imprescindibile per trovare soluzioni adeguate su tutti i provvedimenti”. Così il ministro Federico D’Incà in un post su Facebook.