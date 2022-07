Il Governo ha incassato la fiducia sul decreto Aiuti nell’aula del Senato con 172 sì, 39 no, nessun astenuto. Il M5s non ha preso parte al voto, uscendo dall’aula, esattamente come aveva fatto alla Camera al momento del voto finale sul decreto. Il dl, che scade il 17 luglio, potrà essere ora convertito in legge. Per quanto riguarda il Governo il premier Mario Draghi dovrebbe salire al Colle da Sergio Mattarella oggi pomeriggio.