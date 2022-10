“Non do consigli al nuovo governo, quello che un governo uscente può fare è lasciare la testimonianza di quello che ha fatto, questo è quello che un presidente del Consiglio uscente lascia a quello che arriva”. Lo ha detto il premier Mario Draghi rispondendo ad una domanda in conferenza stampa al termine del Vertice Ue e sottolineando che “abbiamo cercato di lasciare una transizione serena” in modo tale che il nuovo governo “possa rapidamente iniziare la propria attività”.