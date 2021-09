Governo: Faraone, ‘bene misure Cdm su incendi, comuni e infrastrutture’

Roma, 2 set. (Adnkronos) – “Le emergenze richiedono risposte all’altezza della situazione e le misure rapide e concrete approvate questa mattina in Cdm, dimostrano ancora una volta lo straordinario valore di questo governo. Il via libera al Dl incendi velocizza e ottimizza le procedure di intervento, stanzia risorse importanti per aiutare aziende e cittadini colpiti negli ultimi mesi e soprattutto inasprisce le pene per i piromani. Bene anche gli interventi sui trasporti e le infrastrutture e trasporti e l’introduzione del fondo a sostegno della progettazione per piccoli comuni del sud e aree interne”. Lo dichiara Davide Faraone, presidente dei senatori di Italia Viva.