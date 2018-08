Governo, Fico punge Salvini: Orban? Quanto di più lontano da me

“Orban? È quanto di più lontano ci sia dalla mia testa, come politica, come principi e come valori”. Lo ha detto il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, parlando con i giornalisti a margine della visita in un bene confiscato alla camorra ad Afragola, in provincia di Napoli. Due giorni fa il vicepremier Matteo Salvini aveva incontrato proprio Orban e con questi aveva posto le basi per un’alleanza a livello europeo.

Nell’iniziativa si ricorda una vittima innocente di camorra. “Antonio Esposito Ferraioli – aveva scritto Fico su Fb – aveva solo 27 anni quando venne ucciso la notte del 30 agosto del 1978. Cuoco, scout, sindacalista era noto per il suo impegno sociale. A 40 anni da quell’omicidio, oggi Antonio verrà commemorato con un’iniziativa alle 18 nella masseria di Afragola a lui dedicata. È il bene confiscato alla criminalità organizzata più grande dell’Area metropolitana di Napoli, gestito da una rete di cooperative e associazioni”.