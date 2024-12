Governo, Fitto si è dimesso:”due anni intensi ed entusiasmanti”

Roma, 30 nov. (askanews) – “Oggi ho rassegnato le dimissioni da Ministro degli Affari Europei, del PNRR, della Coesione e del Sud”. LO ha annunciato via social il neo Vicepresidente della Commissione Ue con delega a Coesione e Riforme Raffaele Fitto. Dal giorno del giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sono trascorsi due anni. Intensi ed entusiasmanti”, ha sottolineato.

“Grazie – ha proseguito Fitto- a Giorgia Meloni, perché senza la sua piena fiducia e il suo quotidiano sostegno, il Governo non avrebbe raggiunto risultati così importanti.Grazie ai colleghi Ministri, ai Parlamentari, ai Presidenti delle Regioni e delle Province, ai Sindaci e ai rappresentanti del mondo produttivo e sociale, per il loro costante e costruttivo contributo. Un grazie particolare a tutti i miei collaboratori, grandi protagonisti di una stagione per me indimenticabil”e.