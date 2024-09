Governo francese, si attende. Macron: tutti devono aiutare Barnier

Fra le polemiche, il presidente parla da Chartres

Chartres, 20 set. (askanews) – Il nuovo governo francese guidato da Michel Barnier si fa attendere, e il presidente della Repubblica Emmanuel Macron in visita con la moglie Brigitte alla cattedrale di Chartres per le Giornate del Patrimonio, parlando coi giornalisti rinnova l’appello a tutti i gruppi politici per aiutare il premier incaricato.”Bisogna lasciar lavorare Michel Barnier, ho nominato un primo ministro ed è importante che tutti i gruppi politici con impegno e senso di responsabilità lo aiutino a formare un governo”.Ma le polemiche infuriano intanto per la scelta stessa di un premier del partito Repubblicani, arrivato quarto alle elezioni, e poi perchè l’esecutivo che si profila, con tanti ministri del partito centrista di Macron, è decisamente orientato a destra; per esempio potrebbe includere come ministra della Famiglia Laurence Garnier, apertamente contraria alle nozze omosessuali, legali in Francia dal 2013. Macron replica ai cronisti, Michel Barnier agisce in piena libertà: “Non voglio commentare i commenti. Ha le mani completamente libere, è il suo governo. Io farò le nomine sulla base delle sue proposte”.