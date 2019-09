Il Governo ha giurato, via al Conte 2

Il Governo Conte ha giurato, stamattina nelle mani del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E’ dunque nella pienezza dei poteri. Lunedì e martedì il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si recherà alle Camere per la fiducia. Dall’Europa i primi commenti. “Penso che sia un bene che ci sia un Governo chiaramente impegnato su una linea pro-Ue per trovare soluzioni comuni con il resto dell’Unione. Sono pronto a lavorare con il nuovo Governo italiano”, afferma il vicepresidente della Commissione Ue Frans Timmermans. Dura, invece, la reazione dell’ex vice presidente del Consiglio, Matteo Salvini, che con le sue dimissioni ha messo in moto la crisi: “Il Governo delle poltrone, dei riciclati e dei poteri forti europei non avrà vita lunga – ha scritto su Twitter-. Opposizione in Parlamento, nei Comuni e nelle piazze, poi finalmente si vota e… si vince!!! Io non mollo e non mollero’ mai Amici, per me viene prima l’onore dei ministeri”. Tra le prime reazioni quella del segretario del Pd Nicola Zingaretti che ha seguito il giuramento in tv dal suo ufficio alla Regione Lazio: “Buon lavoro e auguri al nuovo Governo e a tutti i Ministri! Ora cambiamo l’Italia”, ha scritto su Twitter.