Governo: Gribaudo, ‘ci sia riunione Direzione Pd prima di nomine ‘sottogoverno”**

Roma, 16 feb. (Adnkronos) – “Il dibattito sui ministri del Pd deve uscire dalla dinamica maschi/femmine. Quello di un bilanciamento ‘ormonale’ delle poltrone è un paradigma che non possiamo accettare. Non possiamo accettarlo non solo come donne, ma come comunità politica. E’ qualcosa che dovrebbe stare totalmente fuori dalla nostra cultura”. Così la vice capogruppo del Pd alla Camera, Chiara Gribaudo, in un post su Facebook.