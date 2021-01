Governo: Grimani (Iv), ‘non lascio Renzi ma opposizione feroce non mi convince’

Roma, 20 gen. (Adnkronos) – “Io non esco da Iv. Certo, siamo in un quadro gravissimo e questo porta a riflettere. Io sono impegnato in queste ore a tentare di riportare Iv nel perimetro della maggioranza sapendo bene che Conte e il Pd su questo aspetto non ci sentono molto, ma il tentativo va fatto e lavoro affinché si possa riaprire uno spiraglio”. Lo dice il senatore di Italia Viva, Leonardo Grimani, interpellato dall’Adnkronos in merito alle voci che lo vorrebbero prossimo all’addio ad Italia Viva.