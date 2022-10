Governo, Guido Crosetto ministro della Difesa

E’ Guido Crosetto il ministro della Difesa indicato dal presidente del Consiglio incaricato Giorgia Meloni. Lo ha annunciato Meloni stessa elencando al Quirinale la lista dei ministri del suo esecutivo.

LA SCHEDA

Nel 1999 viene candidato alla presidenza della Provincia di Cuneo, come indipendente, da Forza Italia. Arriva al ballottaggio contro il presidente uscente candidato del centrosinistra, l’ex democristiano Giovanni Quaglia. Mantiene la carica di consigliere provinciale di Cuneo dal 1999 al 2009, ricoprendo l’incarico di capogruppo di Forza Italia. Si iscrive a Forza Italia nel 2000. Ha presieduto la conferenza dei Sindaci dell’ASL Savigliano-Saluzzo-Fossano dal 1993 al 1997. Entra in parlamento nel 2001, eletto con Forza Italia, viene rieletto, sempre alla Camera con Forza Italia, nel 2006 e nel 2008 con il Popolo della Libertà. Dal 2003 al 2009 è stato coordinatore regionale del Piemonte per Forza Italia, e responsabile nazionale per il credito e l’industria fino alla nascita del Popolo della Libertà. Fino al 2012 è stato membro del Consiglio nazionale e della direzione del PdL. I primi incarichi di governo arrivano con il governo Berlusconi IV, dove ricopre la carica di sottosegretario al ministero della Difesa. Nel corso degli anni aumentano i malumori nel Pdl, Crosetto assume posizioni critiche verso molti esponenti azzurri che lo portano alla rottura con il partito di Silvio Berlusconi, a dicembre del 2012 crea il nuovo movimento politico conservatore italiano Fratelli d’Italia, insieme agli ex-ministri di Alleanza Nazionale, Giorgia Meloni ed Ignazio La Russa. Partito dove Crosetto ricoprirà, nel 2013,il ruolo di Presidente pro-tempore di Fratelli d’Italia in vista del I congresso nazionale. Da aprile 2013 fino al marzo 2014 è poi coordinatore del partito.