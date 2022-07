Governo, il ministro Orlando: Ogni ipotesi senza M5s non è percorribile

Tutte le ipotesi diverse da un governo con dentro i Cinquestelle “sono a fortissimo rischio e non mi paiono percorribili”. Così il ministro del Lavoro Andrea Orlando a margine della Festa dell’Unità in corso a Napoli. “Non posso che unirmi all’appello del segretario Letta – ha aggiunto Orlando – chiedendo al M5s di non indebolire la possibilità di realizzare un’agenda sociale che oggi è sul tavolo, che è oggetto del confronto con le parti sociali, e che rischia di bloccarsi se dovesse venire meno il loro contributo alla squadra di governo e fatalmente dovesse venire meno il governo”.