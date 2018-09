Governo, il premier Conte annuncia la tappa in Campania

“Nei prossimi giorni, oltre alle consuete riunioni e agli appuntamenti qui a Palazzo Chigi per portare avanti il lavoro sulla manovra economica, sarò impegnato in alcuni eventi tra Campania, Puglia e Lombardia”. Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, lo scrive su Facebook. “Domani mattina sarò infatti a Ischia per far visita ai comuni terremotati dell’isola, ascoltare le esigenze del territorio e per fare il punto della situazione assieme ai sindaci – scrive Conte – Venerdì sera, invece, ci vediamo a Ceglie Messapica (Brindisi) in occasione dell’evento ‘La Piazza’, dove verrò intervistato dal direttore di AffarItaliani, Angelo Maria Perrino. Il giorno dopo sarò a Bari per inaugurare l’82ma Fiera del Levante e poi a Bisceglie per la maratona dei progetti di DigithOn. La giornata di sabato si concluderà a Cernobbio, dove interverrò al Forum Ambrosetti”. In tutto ciò “farò in modo di tenervi aggiornati nel corso dei vari eventi e vi segnalo che potrete seguire i miei interventi in diretta streaming qui sulla mia pagina”, conclude Conte.