Governo, Ilda Boccassini: Immagini Meloni mi hanno fatto tenerezza

“Guardando le immagini della commozione del nuovo presidente del consiglio, della scena del compagno con la figlia e lei che giurava, insomma queste immagini così mi hanno fatto tenerezza”. Lo ha detto l’ex procuratore aggiunto di Milano Ilda Boccassini, ospite oggi a Firenze dell’Eredità delle donne, rispondendo a Gad Lerner che le aveva chiesto come vedeva “l’ascesa a Palazzo Chigi di una donna, Giorgia Meloni, che viene da un mondo all’interno del quale” “la tradizione virilista è piuttosto affermata” avendo lei stessa “attraversato un potere maschile anche se nella magistratura ci sono state molte donne”. “Non so che cosa ci aspetterà il futuro – ha proseguito Bocassini -, che cosa sarà in grado di fare, ovviamente io ho altre idee sui diritti, io penso poi che su alcune cose non c’è nè destra nè sinistra, perchè rispettare il prossimo, la solidarietà, concedere alle donne” che vogliono abortire di farlo in modo meno traumatico possibile “perchè è un trauma comunque l’aborto, sono valori che non appartengono a un partito politico, però ritengo che siamo una democrazia quindi con tutte le possibilità di difendere i nostri diritti. Però ecco vedere queste immagini mi ha fatto tenerezza, non so come spiegare, guardavo più a questo”. “Spero – ha poi concluso – che lei non viva quello che ho vissuto io, ecco le posso fare questo augurio, perchè già gli ultimi giorni gli attacchi…Mi auguro per lei che sia forte perchè bisogna essere forti poi si può affrontare qualsiasi cosa, però è dura però è bello, cioè alla fine oggi io mi dico: è stato duro però è la mia vita”.