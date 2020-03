Governo iraniano alle prese con l’emergenza sanitaria

E’ morto a causa del nuovo coronavirus l’ex ambasciatore dell’Iran presso la Santa Sede, Hadi Khosroshahi. Lo hanno riferito i media iraniani. Khosroshahi era ricoverato al Masih Daneshvari Hospital di Teheran. Intanto Masoumeh Ebtekar, vicepresidente iraniana per le Donne e gli Affari Familiari, è risultata positiva al coronavirus (SARS-CoV-2). Ebtekar, la donna con l’incarico politico più importante in Iran, non è la prima politica iraniana di rilievo contagiata dal virus ed è possibile che non sarà l’ultima: ieri Ebtekar ha partecipato alla tradizionale riunione settimanale del governo guidato dal presidente Hassan Rouhani, insieme a una ventina di altre persone, tutti membri del governo. Quindi ritenere l’Iran esente dalla peste del XXI secolo è un grave errore, perché tutto il mondo sta facendo lentamente i conti con questo problema , e la sensazione che il virus non colpisca i sobborghi e la povertà di una nazione viene soppiantata dalla evidenza, che sia il mondo ricco e l’alta imprenditoria che stava viaggiando e costruendo la via della seta, sia la prima a crollare per il contagio. Per il resto persone anziane, ammalate di cancro o altre malattie, bambini con gravi patologie, e la supposizione che in Cina il problema si sia già presentato da Ottobre 2019, ma con tutta la malasanità e le differenze sociali e arretratezze, non si sia potuto comunicare il pericolo in real time, anche perché il virus si presentava all’inizio completamente sconosciuto.