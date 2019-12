Governo, la previsione di Renzi

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – Il governo dura? “Fino a gennaio potete andare tutti in settimana bianca”. E’ la battuta con cui , leader di Italia Viva, replica ai giornalisti in Senato. E aggiunge una valutazione positiva sull’operato dell’esecutivo: “Il bicchiere è mezzo pieno. E’ stato evitato l’aumento dell’Iva”.

Sulla legge elettorale “mi pare che l’accordo sia su un rosatellum senza collegi e una soglia di sbarramento al 5%. Che poi era il lodo Franceschini” dice Renzi. “Ho sentito parlare anche dell’ipotesi di un sistema come quello spagnolo – aggiunge – ma c’è un problema: in Spagna negli ultimi anni sono andati a votare due o tre volte”. Difficile secondo l’ex premier anche una riforma che introduca il ballottaggio: “Ci sono due Camere, sarebbe complicato – sottolinea – non impossibile, ma complicato”.