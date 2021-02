Governo, l’analisi di Spin Factor: Draghi primo per sentiment sul web, superato Conte. Renzi è ultimo

Mario Draghi, da 48 ore sulla scena politica italiana, si piazza subito al primo posto tra i leader, con un sentimento positivo pari al 32,50%, superando il premier dimissionario, Giuseppe Conte, che si ferma al 29,50%, restando comunque al secondo posto. E’ quanto emerge da una ricerca condotta da Spin Factor, società leader nella consulenza strategica istituzionale, politica e aziendale, attraverso Human, la propria piattaforma di web e social listening sviluppata interamente con algoritmo italiano, realizzata in collaborazione con Osservatorio Social.

La top ten prosegue con Matteo Salvini al terzo posto (primo tra i leader di centrodestra) con un sentimento positivo del 24,81%, tallonato da Nicola Zingaretti al 24,68%. Alle ultime tre posizioni troviamo Luigi Di Maio, 20,57%, Carlo Calenda, 20,41% e Matteo Renzi si conferma in ultima posiziona al 18,09%.

Sono state inoltre analizzate circa un milione e duecento mila parole, tra i post prodotti nell’arco temporale 2-4 febbrio 2021, aventi ad oggetto conversazioni social sul “Governo Draghi”. Emerge che la richiesta di appoggio al governo è molto più forte di chi chiede di andare al voto. Dopo Mario Draghi è infatti “fiducia” la parola più digitata dagli italiani.

“Dall’analisi – spiega Tiberio Brunetti, fondatore e amministratore di Spin Factor – emerge che quella di Draghi è la figura che più mette d’accordo gli italiani sulla gestione di questa fase politica che si aperta dopo la crisi. Regge comunque Conte, che, va detto, per tutta la durata dell’emergenza coronavirus è sempre stato al primo posto come sentimento e che comunque, oggi, resta secondo. Renzi, nonostante in queste ultime ore sia il leader più citato dagli utenti della rete dopo Draghi, e più di Conte, resta saldamente ultimo. Da tempo il trend del leader di Italia Viva è consolidato negativamente: può essere tra i più citati, può essere al Governo con Pd e 5 Stelle, può provocare la crisi, può dire sì a Draghi, il sentimento positivo resta sempre basso. In sintesi viene premiato chi costruisce, non chi rompe. Chi propone soluzioni, non chi fa polemica. In questo senso Salvini che si è mostrato molto più aperto della Meloni all’ipotesi di un Governo Draghi, ha recuperato punti, mentre la leader di Fratelli d’Italia con una linea più rigida ha fatto qualche passo indietro. Gli italiani in questa fase vogliono risposte, sicurezza e una guida affidabile”. Conclude Tiberio Brunetti, fondatore e amministratore di Spin Factor, a commento della ricerca.