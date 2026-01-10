Governo, Landini: noi parte sbagliata storia? Per loro democrazia non ci sarebbe

Milano, 10 gen. (askanews) – “Noi siamo di fronte a un disegno politico esplicito di questo governo che vuole mettere in discussione l’esistenza stessa della Costituzione e della democrazia così come la Costituzione l’ha disegnata”. Lo ha dichiarato il leader della Cgil, Maurizio Landini, nel suo intervento all’evento del Comitato Società Civile che dà il via alla campagna per il No al referendum sulla giustizia.

“Perché mi ha colpito un’affermazione che ieri la presidente del Consiglio ha fatto dicendo che ci sarebbe una parte del paese che quando manifesta si mette dalla parte sbagliata della storia”, ha proseguito Landini riferendosi alla conferenza stampa di inizio anno della premier Meloni. “Io ci ho pensato un attimo e la riflessione che ho fatto è: ‘ma chi è che ci spiega qual è la parte giusta della storia?’ No, perché se fosse per la storia da cui proviene buona parte di questo governo la Costituzione, la democrazia non ci sarebbe. Quale sarebbe la parte giusta della storia? Perché se oggi loro sono al governo – ha concluso Landini – è grazie alla sconfitta del fascismo e del nazismo e della Costituzione, altrimenti non ci sarebbe”.