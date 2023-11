Governo, Landini: sta portando il Paese alla malora

Roma, 15 nov. (askanews) – “Stanno portando alla malora il Paese, ci prendiamo la responsabilità di dire queste cose”. Così il leader della Cgil, Maurizio Landini, in conferenza stampa parlando del Governo e della manovra. “Non ci fermiamo – ha detto – siamo solo all’inizio. Il buonsenso lo usa chi ce l’ha, non chi non ce l’ha”.

Landini ha ribadito che “vogliamo far accordi, trattative, è il nostro mestiere. Ma con questo governo non è stato possibile, si è rifiutato di trattare con noi. Si assume le sue responsabilità. Vogliamo portare a casa risultati con il confronto, chiediamo cambiamenti a Governo e Parlamento sulla manovra. Siamo preoccupati, questo Paese rischia di non essere capace di spendere le risorse che l’Europa ha messo a disposizione”.