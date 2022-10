Governo, Lega: ecco l’elenco di viceministri e sottosegretari

Nuovi ruoli e responsabilita’ di Governo per la Lega con due viceministri e nove sottosegretari appena approvati dal Consiglio dei ministri. Si tratta dei viceministri alle Infrastrutture e della Mobilita’ sostenibili, Edoardo Rixi e alla Transizione ecologica, Vannia Gava. I sottosegretari del Carroccio sono: Nicola Molteni, ministero dell’Interno; Lucia Borgonzoni, ministero della Cultura; Andrea Ostellari, ministero della Giustizia; Luigi D’Eramo, ministero dell’Agricoltura, Sovranita’ alimentare e forestale; Giuseppina Castiello, dipartimento per i Rapporti con il Parlamento; Massimo Bitonci, ministero dello Sviluppo economico; Alessandro Morelli, dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica (Dipe); Claudio Durigon, ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e Federico Freni, ministero dell’Economia e delle Finanze. (