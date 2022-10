Governo, Lollobrigida (FdI): O uniti o meglio voto

“Non sono possibili inciuci né governi anomali”, è “inaccettabile pensare di far mancare i numeri per fare quello che vuoi tu. Non è un metodo che porta a una conciliazione. A noi non è mai interessato governare solo per farlo, vogliamo coinvolgere le migliori energie dentro e fuori la politica. Se ci saranno queste condizioni, bene. Altrimenti neppure ci proviamo. E torniamo dagli elettori, riproponendo a quel punto una coalizione diversa dall’attuale ma ripartendo, per quanto riguarda FdI, dal consenso che abbiamo avuto. Però non credo che accadrà”. Così in una intervista a la Repubblica Francesco Lollobrigida, capogruppo uscente di FdI a Montecitorio. Con Forza Italia, dice, “serve un percorso di chiarezza che nelle prossime ore contiamo si possa riattivare. Gli italiani ci hanno votato per un progetto chiaro, hanno scelto forze politiche che ritenevano di incarnare una stagione nuova rispetto agli ultimi dieci anni. Non possiamo più perdere tempo. Credo che la generosità del Cavaliere prevarrà rispetto a chi sta provando a far diventare Fi un partito diverso rispetto a quello che è sempre stato, mettendo davanti i personalismi, e tentando di modificarne il codice genetico”. “Giorgia Meloni, se incaricata dal Capo dello Stato, non si tirerà indietro dal presentare una squadra autorevole, con energie del centrodestra e della società. E nella fase della fiducia, altre forze potrebbero essere interessate a dare un contributo positivo”, conclude Lollobrigida.