Governo, Lollobrigida: Sovranità alimentare non è un concetto fascista

“Sovranità alimentare non è un concetto fascista, ma un principio che nazioni con governi socialisti hanno addirittura inserito in Costituzione: penso all’Ecuador, al Venezuela”. Il ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, lo sottolinea in un’intervista al ‘Corriere della Sera‘. ”La denominazione, spiega Lollobrigida, ”è identica a quella del ministero dell’Agricoltura francese. Lo abbiamo copiato perché la Francia ha la capacità di difendere i propri interessi nazionali. E credo che ogni nazione dovrebbe avere il dovere e il diritto di difendere le proprie eccellenze alimentari”.