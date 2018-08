Governo, “Lotta armata” contro Salvini: denunciato Guglielmo Allodi

L’ex assessore provinciale ed ex dirigente del Pd campano Guglielmo Allodi è stato denunciato presso la procura di Firenze per un suo post sul ministro dell’Interno Matteo Salvini pubblicato su facebook: “Se le vicenda dei migranti continua ad essere in mano a Salvini – ha scritto Allodi – è giunto il momento di pensare a lotta di popolo armato”. A presentare querela nei confronti di Allodi è stato Maurizio Martigli, 44 anni, fiorentino, già noto a Firenze per aver denunciato un consigliere comunale per presunto voto di scambio in favore delle liste Pd e del sindaco Dario Nardella. Nei giorni scorsi ad Allodi aveva risposto con un tweet anche il ministro Salvini.