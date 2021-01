Governo: maggioranza in stand by, regge ipotesi Conte ter

Roma, 4 gen. (Adnkronos) – “E’ tutto fermo, come se ne uscirà non è ancora chiaro a nessuno, Conte compreso…”. Un big e ministro M5S fotografa con questa frase l’incertezza che serpeggia nel governo, mentre la deadline del 6 gennaio -il giorno in cui Matteo Renzi sarebbe pronto a ritirare le sue ministre dall’esecutivo- si avvicina a grandi falcate. La trattativa per uscire dalla palude appare in stand-by, salvo possibili accelerazioni dell’ultimo minuto. Stasera alle 21 il Consiglio dei ministri, possibile che il premier faccia capolino a Palazzo Chigi direttamente per il Cdm. Ma tra i palazzi romani impazza il ‘toto nomi’, mentre la strada del Conte ter appare al momento -ma il quadro muta di continuo- la più percorribile.