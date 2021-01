Roma, 21 gen (Adnkronos) – “Siamo socialisti e liberi. In questi giorni non potevamo avventurarci, rispetto alla crisi, in scelte diverse. Non potevamo far saltare il tavolo nella speranza di ottenere qualcosa. Abbiamo sostenuto il governo, abbiamo pensato al Paese”. Lo dice il segretario del Psi Enzo Maraio nella sua newsletter.