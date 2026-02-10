Governo, Marina Berlusconi: bene Meloni, ma rischio di scivolare c’è

Roma, 10 feb. (askanews) – Nella maggioranza “è normale che ci siano punti di vista diversi, ma nel momento delle scelte è sempre rimasta compatta”. Lo afferma Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e di Mondadori, in una intervista al Corriere della Sera. Che medaglia per Giorgia Meloni? Oro, argento o bronzo? “Io tifo per l’oro. Perché se vince la Meloni, vince il Paese. Però il rischio di scivolare c’è: la situazione internazionale è grave, a cominciare dai rapporti tra Europa e Stati Uniti. La premier si sta impegnando per tenerli saldi. E fa benissimo”.

Se Roberto Vannacci se ne andasse dal centrodestra “per come la penso io, non sarebbe una gran perdita…anzi, potrebbe essere una opportunità per liberare il centrodestra da pericolosi estremismi. Poi so benissimo che la politica deve anche fare i conti con le percentuali”. Gli eccessi, osserva “fanno male a destra come a sinistra. E comunque questa maggioranza ha sempre mostrato equilibrio e moderazione. Grazie a una gestione responsabile dei conti, ad esempio, l’Italia ha recuperato una solida credibilità. Certo, ora si apre la sfida più difficile: crescere”.