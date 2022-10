Governo, Meloni chiama Zelensky: L’Italia è con Kiev. Faremo tutto il possibile per fermare Putin

Colloquio telefonico tra il presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni e il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. Meloni ha rinnovato il pieno sostegno del Governo italiano a Kiev nel quadro delle alleanze internazionali sul fronte politico, militare, economico, umanitario e per la futura ricostruzione e ha confermato l’impegno dell’Italia per ogni sforzo diplomatico utile alla cessazione dell’aggressione della Federazione Russa ai danni dell’Ucraina. Il presidente del Consiglio si è detta fiera della grande solidarietà dimostrata dal popolo italiano nei confronti dei cittadini ucraini accolti in Italia e ha poi auspicato il rinnovo dell’intesa sull’esportazione del grano dai porti ucraini, accordo fondamentale per scongiurare una possibile crisi alimentare.