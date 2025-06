Governo, Meloni: fiera miei vice premier, non bacchetto nessuno

Roma, 5 giu. (askanews) – “Che si tenti di osteggiare il governo mi pare la cosa più naturale del mondo, che ci si riesca mi pare oggi la più difficile. La maggioranza è compatta e lavora bene”, “ha dato molte risposte”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante l’intervista a ‘Il giorno della Verità’.

“Non è accaduto che io abbia bacchettato uno dei vice premier, troppo spesso vengono raccontate ricostruzioni di cose che non sono mai accadute. Ho fatto una riunione ieri, non c’è stato nessuno che bacchettava nessuno, non sono una maestra. Sono fiera del lavoro dei miei ministri e in particolare dei miei vicepremier, Salvini e Tajani”, ha aggiunto.

“Al di là delle speranze che molti sembrano covare e di ricostruzioni che mi sembrano a volte fatte più per determinare che per raccontare dei fatti io lavoro per il Paese”, per le riforme “e la riforma più grande è quella della stabilità”, ha detto ancora Meloni.