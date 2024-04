Governo, Meloni: litigi centrodestra è fake news, non ci credete

Roma, 19 apr. (askanews) – “Voglio ringraziare il centrodestra per come condividiamo questa esperienza e come l’abbiamo condivisa da 30 anni a questa parte. Non siamo gente che sta insieme per interesse, non credete alle fake news che dicono che noi litighiamo, servono solo a mettere zizzania per rallentare l’attività del Governo. Ma questo governo ha prodotto molto di più in questo anni e mezzo di quanto i governi messi insieme con lo scotch della sinistra in intere legislature”. Lo ha detto la presidente del Consiglio e leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, nel comizio conclusivo della campagna elettorale di Vito Bardi per le regionali in Basilicata.