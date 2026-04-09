Governo, Meloni: mai ipotesi dimissioni, governo fino all’ultimo giorno

Milano, 9 apr. (askanews) – “Ci siamo presi l’impegno di governare per 5 anni ed è esattamente quello che faremo. Non importa quanto sarà difficile, siamo troppo responsabili per far ripiombare l’Italia nell’incertezza”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nell’informativa alla Camera, smentendo di aver mai pensato all’ipotesi di dimissioni.

“Il governo c’è, nel pieno delle sue funzioni, determinato a fare del suo meglio fino all’ultimo giorno del suo mandato fino a quando non si farà nelle urne un nuovo governo, non nel palazzo. Non scapperemo, non indietreggeremo, non faremo pagare ai cittadini il prezzo dei soliti giochi di palazzo. Governeremo come fanno le persone serie e in pace con la propria coscienza”.