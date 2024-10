Governo, Meloni ricorda Mattei: Le sue idee guidano la nostra azione

“Il 27 ottobre del 1962 ci lasciava Enrico Mattei. Un grande italiano, un visionario che prima di tutti ha creduto nella capacità produttiva ed economica della nostra Nazione. Un imprenditore lungimirante, consapevole dell’importanza che la cooperazione con altri Stati avrebbe generato ricchezza e prosperità per i territori e per i popoli”. Lo scrive su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “A distanza di 62 anni – prosegue Meloni – il suo pensiero è più vivo che mai e il suo impegno nella politica energetica guida l’azione del nostro Governo attraverso il “Piano Mattei”, una iniziativa in cui abbiamo fortemente creduto fin dal nostro insediamento, che permetterà di scrivere una nuova pagina fatta di crescita e collaborazione, soprattutto con i partner delle Nazioni africane”.