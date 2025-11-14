Governo, Meloni: siamo squadra affiatata e comunità politica

Roma, 14 nov. (askanews) – “Il vostro affetto ed entusiasmo è energia e benzina, e c’è bisogno di tantissima energia per governare una nazione come l’Italia come merita di essere governata che è quello che stiamo facendo con Matteo e Antonio e Maurizio. Voglio ringraziarli perché non siamo semplicemente una squadra affiatata, siamo una comunità umana e politica. Siamo persone che stanno insieme per scelta con orgoglio qui a Napoli in Campania per sostenere la candidatura di un altro grande militante politico che si chiama Edmondo Cirielli”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a Napoli al comizio a sostegno di Edmondo Cirielli, candidato del centrodestra alle elezioni regionali in Campania.