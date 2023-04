Governo Meloni, successi all’estero, pasticci in casa

Situazioni come quelle che si sono configurate ieri e il giorno prima per il governo italiano di solito vengono definite kafkiane. Per essere ancora più espliciti, nella situazione attuale, quegli stessi che stanno venendo fuori dal comportamento del governo Meloni, si fa prima se le si definisce, con un effetto di comunicazione maggiore, come assurde. Ciò perché mancano completamente di un requisito essenziale che ne giustifichi l’adozione: la coerenza. Abbondano, al contrario, di “vorrei e non vorrei” che farebbero invidia al Don Giovanni di Mozart. Ciò premesso in quanto propedeutico all’accaduto di giovedì, chi segue i fatti di Casa Italia, al suo interno e al suo esterno, si sarà chiesto se gli attuali governanti stanno scherzando o cercano invano di impegnarsi sul serio nel loro lavoro. Peraltro si tratta con evidenza fin troppo esplicita, anche di scherzi di mani, del genere che persino nel villaggio sono definiti “da villani”. Comportamenti del genere dovrebbero essere adottati solo dai pupi che si affrontano in una delle loro oprre. Quanto è caduto sulla testa della Premier non è una pagliuzza, ma ben più anche di una pesante tegola.

Alla maniera dei musicisti jazz, accennato il tema a viva voce o con un solo strumento musicale – nel caso specifico la bocciatura del Def – in prosieguo inizia a suonare la band al completo. Con ordine. La Premier e i diversi ministri che la contornano e collaborano con lei per quanto concerne i fatti economici e finanziari del Paese, si sono trovati non poco a malpartito al momento dell’approvazione del Def. Il comportamento adottato immediatamente dopo dalla maggioranza nel tentativo di far scadere l’episodio a un banale qui pro quo formale, sta contribuendo solo a aggravare la portata dell’accaduto, di per sé già a livello di forte pericolosità.. A ben considerare, se si volesse ricondurre il tutto alla sola negligenza degli assenti, varrebbe già a sottolineare che quella sessione di lavoro dell’ esecutivo ha molte analogie con le Forche Caudine. L’approvazione nei termini, già dilatati, del Def è una delle conditio sine qua non perché continui l’erogazione da parte della EU delle ulteriori rate di finanziamento del Pnrr. Questa chiave di lettura già basterebbe a far storcere il naso a quelli che lavorano a Bruxelles. Gli stessi, molto probabilmente, si staranno chiedendo se abbiano fatto bene a accettare le richieste di un termine più lungo per rispettare gli impegni presi dal governo di Roma in relazione alle provvidenze previste nel Ngeu. Quanto tiene in ansia gli italiani, a ragione, è il dubbio se effettivamente i politici che li rappresentano abbiano realizzato o meno quale sia la posta in gioco. È questione di ore e si capirà dall’esito della nuova riunione convocata dagli stessi se “lo scivolone”, Meloni dixit, sia stato un semplice incidente di percorso o piuttosto si sia trattato di un’ avvisaglia paragonabile alla sola punta emergente, almeno per ora, di un iceberg. Sarebbe un problema serio per il Paese dover accettare che il Signor Hyde abbia preso il sopravvento sul Dottor Jekyll. Il personaggio, meglio il concetto, adattato alla situazione in oggetto, è l’italianità, cioè il modo in cui il Paese nel suo insieme si presenta in giro per il mondo. Quella stessa caratteristica che sta facendo andare in giro a tappe forzate il Presidente della Repubblica Mattarella, la Premier Meloni e i rispettivi entourages. Ciò che conforta è che gli stessi stiano ricevendo ovunque considerevole successo. É delle ultime ore la visita di Giorgia Globetrotter a Londra, al n° 10 di Downing Street. Era attesa dal Primo Ministro Sunak, non solo per bere insieme un tè alle 5 p.m. L’argomento dominante in quella conversazione è stato una sorta di confronto tra l’ Italia, paese della EU e l’ Inghilterra, vittima poco prudente della più che dissennata operazione definita ormai dovunque Brexit. Non è obiettivamente poca cosa che due Premier abbastanza giovani si siano trovati d’accordo su molte questioni internazionali e ancor più sulle relazioni tra i rispettivi paesi in genere, quelle commerciali in specie, essendosi modificate notevolmente dall’inizio dell’anno diverse procedure per relazionarsi. Quanta acqua è passata da quando, nella prima metà del secolo scorso, il Duce del Fascismo definiva, con tono stentoreo quanto delirante, l’ isola d’oltre Manica “la Perfida Albione”. A capo del governo di quello che allora per il mondo era “l’impero” si trovava Sir Winston Churchill. È questi uno degli statisti che sono citati ancora oggi tra quelli più rappresentativi del ventesimo secolo. Il governo quindi sta procedendo tra luci e ombre, in una pericolosa alternanza di alti e bassi. Per esso un collo di bottiglia da superare sarà l’ incontro con le rappresentanze sindacali e l’approvazione del compito a casa, a suo tempo assegnato dalla Commissione Europea. Il tutto entro la fine di questo mese. Il risultato condizionerà molto il tono delle varie manifestazioni del Primo Maggio, festa dei lavoratori. Lo stesso aprirà, o almeno dovrebbe aprire, un varco verso un periodo di miglior funzionamento dell’ economia italiana, alleggerito da tanti orpelli che, a quell’epoca, dovrebbero essere stati rimossi. In caso contrario sarà più che probabile che gli italiani inizieranno a agire in malo modo, interpretando il comportamento dell’esecutivo alla stregua di un lascia passare al “si salvi chi può”. Ogni commento a quel punto sarebbe superfluo e, ancora peggio, non eviterebbe la colata a picco del governo. Intanto, come ogni anno, il Concertone del primo maggio a Roma sarà superaffollato come prima della pandemia e anche più.