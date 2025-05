Governo, Meloni: voglio ricandidarmi con programma tutto realizzato

Roma, 2 mag. (askanews) – “Voglio realizzare per intero il programma del Centrodestra e potermi ripresentare agli elettori dicendo la cosa più banale su cui i politici andrebbero giudicati: ve lo avevamo promesso, lo abbiamo fatto”. Lo scrive su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni postando un’intervista all’agenzia AdnKronos in cui risponde alla domanda “Alla fine dei 5 anni per quali risultati vuole che il suo governo venga ricordato?”.

Secondo la premier la promessa su cui lei dovrà essere giudicata dagli elettori “vale per l’economia, per l’immigrazione, per la sicurezza, per il sostegno alla famiglia, per le riforme istituzionali, per la politica estera. E vale per il lavoro, perché vogliamo essere ricordati come il Governo che ha aumentato il lavoro, ridotto il precariato e messo al centro la sicurezza sul posto di lavoro. Proprio su questo sono fiera che il Governo abbia reperito, insieme all’Inail, ulteriori 650 milioni su questo tema, che sommati ai 600 milioni già previsti quest’anno, portano a oltre un miliardo e 250 milioni la dotazione disponibile. Ci confronteremo l’8 maggio con le parti sociali per discutere delle proposte del governo e ascoltare quelle che ci verranno sottoposte”.