Governo: Monti, ‘annuncio mio voto di fiducia’

Roma, 19 gen. (Adnkronos) – “Annuncio il mio voto di fiducia, non porto voti se non il mio. E il mio è un voto di fiducia, come sempre, libero e condizionato a quelli che saranno i provvedimenti e se corrisponderanno a quelle che sono le mie convinzioni. Se così sarà in futuro, non solo appoggerò ma mi adopererò presso l’opinione pubblica, inclusa quella internazionale, per sostenere ciò che verrà fatto” dal governo. Lo ha annunciato, intervenendo in Aula, l’ex presidente del Consiglio e senatore a vita Mario Monti.