Governo, mozioni sfiducia Salvini-Santanché saranno votate oggi

Roma, 3 apr. (askanews) – Saranno votate nella giornata di oggi le mozioni di sfiducia presentate nei confronti dei ministri Matteo Salvini e Daniela Santanchè. È quanto si apprende da fonti parlamentari di maggioranza.

Alla ripresa dei lavori, l’aula della Camera procederà all’esame della pdl sul riconoscimento dei teatri monumento nazionale. Terminato l’esame del provvedimento, la maggioranza chiederà una inversione dell’ordine del giorno (che vede altri due pdl, terzo settore e cessione crediti agricoli) per anticipare e procedere subito all’esame della mozione di sfiducia Azione-Pd-M5s-Avs nei confronti del ministro per i Trasporti e le Infrastrutture e poi a quella nei confronti della ministra del Turismo. Le votazioni saranno per appello nominale e sarà con ogni probabilità necessaria una seduta notturna per concludere. Resta fermo in calendario il question time delle 15.