Roma, 17 gen (Adnkronos) – “Due i punti della relazione di Zingaretti in Direzione che condivido. Primo: Italia Viva ha sbagliato i tempi e i modi per aprire una crisi al buio. Secondo: accanto a scelte importanti per il bene del Paese, come quella di aver garantito un forte ancoraggio all’Europa, il governo ha mostrato limiti evidenti, tanto che il Pd chiede da tempo una svolta e un rinnovato programma di legislatura”. Lo scrive in lungo post su Facebook il senatore Pd Tommaso Nannicini.