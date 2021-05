Governo: Napoli (Cambiamo), ‘maggioranza e opposizioni unite da paura riforme’

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – “Se si guarda oltre il polverone sollevato dalle solite zuffe quotidiane a beneficio delle tifoserie, non è difficile intuire che da Fratelli d’Italia al Pd, dal M5s alla Lega, c’è un filo comune che unisce queste forze e cancella ogni confine f4a maggioranza e opposizione: la paura delle riforme. Come se nessuno dei leader politici non sapesse che senza riforme non arriverà neanche un euro bucato dall’Europa. Semplificare, digitalizzare, sburocratizzare, costruire infrastrutture, riformare la giustizia, sono tutti obiettivi fondamentali per rimettere in moto l’Italia”. Così il deputato Osvaldo Napoli, deputato di Cambiamo!.