Governo: nessun contatto tra D’Inca-Conte o altri ministri, in quarantena solo staff

Roma, 8 gen. (Adnkronos) – Nessun contatto negli ultimi giorni tra il ministro Federico D’Incà, risultato positivo al Covid, il premier Giuseppe Conte o altri esponenti della squadra di governo. A quanto apprende l’Adnkronos, il ministro lunedì sera ha preso parte al Consiglio dei ministri in videocollegamento da Belluno, dove risiede la sua famiglia. Quarantena fiduciaria solo per lo staff di D’Incà, con cui ieri il ministro ha avuto una riunione di lavoro breve, nel rispetto delle distanze e con mascherine, ma, per rispetto del protocollo, è stata comunque predisposta la quarantena fiduciaria per chi era presente alla riunione.