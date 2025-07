Governo, Nordio: io dimissionario? Hic manebimus optime

Così il Guardasigilli rispondendo in Senato al dem Sensi

Milano, 10 lug. (askanews) – “Come preambolo mi chiede che cosa avrebbe detto Churchill, dico ‘wishful thinking’, in latino ‘putant quod cupiunt’, voi pensate che io sia dimissionario, questo è il vostro desiderio, ma vi posso assicurare che ‘hic manebimus optime'”, cioè qui staremo benissimo in latino. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nella premessa della risposta a un’interrogazione in Senato del senatore dem Filippo Sensi che, prendendo la parola in aula, aveva detto “Noi da oggi la consideriamo dimissionario”