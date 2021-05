Governo: Occhiuto, ‘per Fi riforme indispensabili’

Roma, 15 mag (Adnkronos) – “Le risorse del Recovery Plan saranno importanti per fare investimenti mirati e per aiutare il Paese a uscire quanto prima dalla crisi causata dalla pandemia. Ma se vogliamo davvero gettare le basi per far ripartire realmente l’Italia e per dare una prospettiva che guardi ai prossimi decenni, occorrono quelle riforme strutturali che troppe volte sono state evocare e poi rimaste sempre lettera morta”. Lo dice Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.