Governo: pallottoliere a quota 319 alla Camera, Conte verso maggioranza assoluta**

Roma, 18 gen. (Adnkronos) – “Se oggi ne uscirà bene, sarà di buon auspicio anche per il voto di domani”. I più stretti collaboratori del premier Giuseppe Conte attendono il voto di Montecitorio, sperando che domani, in quello ben più complesso del Senato, il presidente del Consiglio la spunti al meglio, magari con un numero di voti che renda addirittura ininfluenti le 18 astensioni di Iv. Per ora, stando a chi in questi minuti fa di conto, il pallottoliere della Camera dei deputati segna quota 319, 4 voti sopra la maggioranza assoluta che è di 315 deputati. Il ‘plenum’ dell’Assemblea è infatti di 629 deputati e non 630, poiché l’ex ministro Pier Carlo Padoan, lo scorso novembre, ha lasciato il seggio.