Governo: partiti muovono pedine, pronto sprint per sottosegretari** (4)

(Adnkronos) – Nel Pd si fanno i conti con il numero delle caselle a disposizione dei dem con la questione di genere che resta sempre aperta e le necessità di assicurare continuità ad alcune figure come Antonio Misiani già viceministro dell’Economia e Matteo Mauri all’Interno, artefice della riforma dei dl Sicurezza di Matteo Salvini. Tra i nomi dati come possibili riconferme anche quello di Andrea Martella, se il premier Draghi non opterà per una figura tecnica come sottosegretario alla presidenza con delega all’Editoria. Nel caso la casella sia lasciata alla politica, Martella ha ottime chance di riconferma visto il lavoro che ha fatto, l’apprezzamento del settore e la stima trasversale nei partiti.