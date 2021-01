Governo: pontieri a lavoro su ‘stampella’ Senato, ’72 ore per chiudere’**

Roma, 20 gen. (Adnkronos) – E’ corsa contro il tempo per trovare la ‘stampella’ che consentirà al governo Conte di uscire dalle secche, mettendo in sicurezza la maggioranza anche al Senato, dove ieri, su un voto di fiducia decisivo per la sua stessa sopravvivenza, ha incassato 156 voti, mancando l’obiettivo della maggioranza assoluta. “O si chiude nelle prossime 48/72 ore o elezioni”, dice all’Adnkronos uno dei ‘pontieri’ di Conte, in prima linea nei negoziati. Le trattative sarebbero in piedi con 5 esponenti di Fi, tre di Udc e due di Iv, nel mirino il simbolo dei centristi, al Senato abbinato a quello degli azzurri.