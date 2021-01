Roma, 13 gen. (Adnkronos) – Ore febbrili di trattative per evitare lo showdown. La sabbia scorre nella clessidra, i pontieri sono a lavoro per evitare che il governo venga giù, mettendo a rischio i fondi del Recovery mentre la corsa del Covid non si ferma e costringe a nuove strette. Stasera il Cdm sulle misure anti-Coronavirus è in programma alle 20.30, prima, alle 17.30, la conferenza di Matteo Renzi e di Iv: per molti lo spartiacque, il punto di non ritorno.