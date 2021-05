Roma, 16 mag (Adnkronos) – “Ma che problemi ha @matteosalvinimi con i fondi europei? Prima a Bruxelles era contro #NextGenerationEu, ora in Italia sabota le riforme per ottenerli. Sì, non può fargli fare la fine dei 49 mln della Lega, ma se non li vuole è semplice: si dimettano i ministri leghisti chiamati a gestirli”. Lo scrive su Twitter il vice segretario del Pd Peppe Provenzano.