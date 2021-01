Governo: Renzi ‘Conte non ha i numeri’, ma Pd fermo su stop a Iv** (2)

(Adnkronos) – Il Pd dunque non sembra intenzionato a ricucire i rapporti con Iv. “I sì saranno più dei no” al Senato, dice un big dem. E se anche non fossero 161 “i governi che li avevano, sono almeno 10 nella storia repubblicana”. Ma nel Pd c’è comunque preoccupazione: “Siamo preoccupati per il Paese perché aprire una crisi al buio, come ha fatto Matteo Renzi con il suo partito, è incomprensibile per gli italiani e per tutti. Quindi, nell’interesse del Paese cerchiamo una maggioranza politica che raggiunga gli obiettivi che ci siamo dati in Europa”, dice Debora Serracchiani.