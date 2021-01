Governo: Renzi, ‘da Conte no risposte, finora non abbiamo ottenuto nulla’

Roma, 4 gen. (Adnkronos) – “Il tema è l’Italia e perché l’Italia funzioni ho messo una serie di punti e Conte finora non ci ha risposto. Non sopporto la solita narrazione per cui dico una cosa e mi devono attaccare tutti, i punti li ho messi nero su bianco e non ce n’è per nessuno. Su questi temi non sto facendo una battaglia personale, non me ne frega dei miei sondaggi, volete odiarmi? Odiatemi ma su questi punti abbiamo ragione”. Così il leader di Iv Matteo Renzi, ospite di ‘Quarta Repubblica’ su Rete 4, ribadendo più volte che “finora non abbiamo ottenuto nulla”.